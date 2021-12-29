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В чем пока не виноват Путин?

В чем пока не виноват Путин?

Как в Европе реагируют на последние заявления президента России Владимира Путина по вопросам гарантий безопасности, а также на залповый пуск российских гиперзвуковых ракет «Циркон» по учебным целям?  Какие санкции приготовили в Европе против России в случае ее «агрессии» против Украины?  Почему уходя в отставку экс-канцлер Германии Ангела Меркель подписала разрешение на экспорт немецкого оружия почти на 5 млрд евро?  Как сегодня выглядит рейтинг популярности европейских стран среди мигрантов?  Мешают ли европейцам коронавирусные ограничения весело и с размахом встретить встретила Новогодние праздники?  На эти и другие вопросы в эфире ITON.

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