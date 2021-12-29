В чем пока не виноват Путин?

Как в Европе реагируют на последние заявления президента России Владимира Путина по вопросам гарантий безопасности, а также на залповый пуск российских гиперзвуковых ракет «Циркон» по учебным целям? Какие санкции приготовили в Европе против России в случае ее «агрессии» против Украины? Почему уходя в отставку экс-канцлер Германии Ангела Меркель подписала разрешение на экспорт немецкого оружия почти на 5 млрд евро? Как сегодня выглядит рейтинг популярности европейских стран среди мигрантов? Мешают ли европейцам коронавирусные ограничения весело и с размахом встретить встретила Новогодние праздники? На эти и другие вопросы в эфире ITON.