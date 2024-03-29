Появились первые уникальные кадры внутреннего устройства Storm Shadow

Наука и технологии Российские СМИ публикуют видео деталей ракеты. Российские эксперты продемонстрировали СМИ детали внутреннего устройства современных крылатых ракет Storm Shadow, которые используются в зоне боевого конфликта России и Украины ВСУ с 2023 года.
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