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Появились первые уникальные кадры внутреннего устройства Storm Shadow

Появились первые уникальные кадры внутреннего устройства Storm Shadow

Наука и технологии Российские СМИ публикуют видео деталей ракеты. Российские эксперты продемонстрировали СМИ детали внутреннего устройства современных крылатых ракет Storm Shadow, которые используются в зоне боевого конфликта России и Украины ВСУ с 2023 года.

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