Крымский мост: сколько было попыток построить сооружение

В Крыму за это десятилетие реализовали беспрецедентные транспортные проекты. Трасса «Таврида» и Крымский мост сегодня являются ключевыми артериями, востребованными ежесекундно среди крымчан и гостей полуострова.
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