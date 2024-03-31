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Крымский мост: сколько было попыток построить сооружение

В Крыму за это десятилетие реализовали беспрецедентные транспортные проекты. Трасса «Таврида» и Крымский мост сегодня являются ключевыми артериями, востребованными ежесекундно среди крымчан и гостей полуострова.

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