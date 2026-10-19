Аудитория WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) на устройствах с Android впервые после блокировок в России начала расти, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Digital Budget.
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