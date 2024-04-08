Массовые самоубийства дельфинов: как это объясняют ученые эту тайну

Каждый год тысячи китов и дельфинов выбрасываются на берег. Хотя единичные случаи наблюдаются по всему миру, особенно часто они происходят в Западной Австралии, Новой Зеландии, на Восточном побережье Северной Америки и у берегов Патагонии в Чили.