Массовые самоубийства дельфинов: как это объясняют ученые эту тайну

Каждый год тысячи китов и дельфинов выбрасываются на берег. Хотя единичные случаи наблюдаются по всему миру, особенно часто они происходят в Западной Австралии, Новой Зеландии, на Восточном побережье Северной Америки и у берегов Патагонии в Чили.
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