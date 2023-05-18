Российский «Бородач» для городских боев: ВС РФ получили новый вид оружия

ВС РФ получили на вооружение новый пехотный огнемёт «Бородач» для городских боев. Об этом рассказал заместитель генерального директора концерна «Техмаш» (управляющая компания – холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех») Александр Кочкин.