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Российский «Бородач» для городских боев: ВС РФ получили новый вид оружия

Российский «Бородач» для городских боев: ВС РФ получили новый вид оружия

ВС РФ получили на вооружение новый пехотный огнемёт «Бородач» для городских боев. Об этом рассказал заместитель генерального директора концерна «Техмаш» (управляющая компания – холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех») Александр Кочкин.

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