Понаехавшие и поуехавшие

Предприниматель Кокорич отказался от российского гражданства, а американец Кевин Джонсон, наоборот, его получил Кевин Джонсон Недавно стало известно, что теперь уже бывший российский бизнесмен Михаил Кокорич отказался от гражданства РФ.
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