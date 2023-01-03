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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов: “Готовится встреча Госдумы с Путиным”

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов: “Готовится встреча Госдумы с Путиным”

Лидер КПРФ Геннадий Дуганов заявил, что идет подготовка к встрече руководства Госдумы и лидеров думских фракций с президентом России Владимиром Путиным.

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