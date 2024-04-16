Пять вузов получили от Рособрнадзора предостережения из-за фиктивного тестирования мигрантов

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (орган исполнительной власти, подчинённый Правительству РФ, осуществляющий функции по нормативно-правовому регулированию в сфере государственной регламентации образовательной деятельности) вынесла предостережение пяти вузам о недопустимости нарушения требований к экзамену по русскому языку как иностранному, истории России и основам российского законодательства, а также к выдаче иностранным гражданам соответствующих сертификатов.