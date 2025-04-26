Русская весна
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Русская весна

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Масштабный киберсбой произошёл на Украине

Масштабный киберсбой произошёл на Украине

Масштабный киберсбой произошел сегодня на Украине. С самого утра украинские паблики пишут о невозможности расплатиться в киевском метро.

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