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Царьград

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Москвич, финансировавший ФБК, напал на фельдшеров и погиб

Москвич, финансировавший ФБК, напал на фельдшеров и погиб

29-летний москвич Глеб Зоберн, переводивший деньги ФБК, напал на медиков, услышав голоса в голове. Очевидец выстрелил в мужчину, убив его.

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