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OilPrice

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U.S. Diesel Prices Close In on April War Peak

A diesel-price shock may be approaching Western economies. That's because the industrial fuel sits at the epicenter of freight, agriculture, construction, and heavy industry; soaring prices ripple quickly through supply chains, raising transportation and construction costs, reigniting food inflation, weakening consumer sentiment, and intensifying margin pressure on small and medium-sized businesses.

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