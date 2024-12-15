Сербии предрекли проблемы из-за санкций США против контролируемой «Газпромом» компании

Breitbart: в случае санкций США против NIS Вучич окажется перед страшной угрозой Президенту Сербии Александру Вучичу предрекли «одну из страшнейших угроз» за годы его правления из-за возможных проблем с поставками на фоне анонсированных санкций США против контролируемой «Газпромом» крупнейшей энергокомпании на Балканах — NIS.