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В Музее Победы наградят победителей конкурса «Открытка Победы»

В Музее Победы наградят победителей конкурса «Открытка Победы»

МОСКВА, 6 мая, ФедералПресс. 8 мая в Музее Победы пройдет церемония награждения победителей Международного конкурса рисунков «Открытка Победы», организованного совместно с государственным фондом «Защитники Отечества».

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