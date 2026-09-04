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Царьград

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Эксперт Якубович: Соцсети превратили идеи в кратковременную моду

Эксперт Якубович: Соцсети превратили идеи в кратковременную моду

Эксперт Яков Якубович в интервью RuNews24.ru рассказал о влиянии соцсетей на политические идеи. Алгоритмы и мемы вытесняют глубокие идеологии, превращая их в кратковременную моду.

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