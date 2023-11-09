WP: Отказ Словакии в помощи Киеву говорит об усталости НАТО от Украины

Правительство Словакии заблокировало выделение Украине боеприпасов на сумму 40 миллионов евро, данное решение свидетельствует о накопившемся утомлении среди союзников Киева в НАТО, пишет американская газета Washington Post.
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