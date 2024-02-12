Архитектор Алексей Комов: «Мерилом ценности архитектуры не может быть экономика»

Что происходит с отечественной архитектурой, есть ли у нее код и как можно с помощью монументальных произведений показать присутствие русской традиции — рассказал главный архитектор Калуги, первый вице-президент Союза московских архитекторов, член президиума Союза архитекторов России Алексей Комов.