Я плакал о Сталине. Дневник Королёва

леонид рыбаков

предатели коррупционеры генералы после ухода Путина также начнут себя оправдывать как команда Тухачевского .А также большевики миллионеры ( в основном почему то определенной национальности ) нажившие состояния при НЕПе и репрессированные 1937 до сих пор либералами считают сакральной жертвой забыв о том что коммунист априори не мог быть заводчиком .предпринимателем короче наживаться . И так же много появится тех мразей которые будут хаить СВО и тех кто там воевал за нас всех .ХОТЯ УЖЕ ЕСТЬ НЕ МЕРЕНО ДАЖЕ ВО ВЛАСТИ ТАКИЕ ГОВОРЯЩИЕ МЫ ВАС НЕ ПОСЫЛАЛИ ИЗ СЕРИИ МОЖНО ПРОЖИТЬ НА МАКАРОШКАХ НО САМИ В ДЕНЬ ПРОЕДАЮТ МРОТ ТОЛЬКО НА ОБЕД .... ПРЕДАТЕЛИ РАЗМНОЖАЮТСЯ КАК КРЫСЫ...