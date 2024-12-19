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Я плакал о Сталине. Дневник Королёва

Я плакал о Сталине. Дневник Королёва

"Нет ни мыслей, ни слов, чтобы передать наше горе. Я плакал", - пишет о Сталине конструктор Королёв.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Хввтит врать говеоеды и пидорасы продажные. Что построили вы? Умеете толькоиврать и фейки сочинять.
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1 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Всех пидоров расстрелять как наказал товарищ Сталин.
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1 час.
леонид рыбаков
предатели коррупционеры генералы после ухода Путина также начнут себя оправдывать как команда Тухачевского .А также большевики миллионеры ( в основном почему то определенной национальности ) нажившие состояния  при НЕПе и репрессированные 1937 до сих пор либералами считают сакральной жертвой забыв о том что коммунист априори не мог быть заводчиком .предпринимателем короче наживаться .  И так же много появится тех мразей которые будут хаить СВО и тех кто там воевал за нас всех .ХОТЯ УЖЕ ЕСТЬ НЕ МЕРЕНО ДАЖЕ ВО ВЛАСТИ ТАКИЕ ГОВОРЯЩИЕ МЫ ВАС НЕ ПОСЫЛАЛИ ИЗ СЕРИИ МОЖНО ПРОЖИТЬ НА МАКАРОШКАХ НО САМИ В ДЕНЬ ПРОЕДАЮТ МРОТ ТОЛЬКО НА ОБЕД .... ПРЕДАТЕЛИ РАЗМНОЖАЮТСЯ КАК КРЫСЫ...
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50 мин.

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