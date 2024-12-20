Минобороны Финляндии объявило о подготовке страны к затяжному военному конфликту Финляндия начала подготовку к затяжному военному конфликту, об этом заявил глава Минобороны страны Антти Хяккянен.
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Минобороны Финляндии объявило о подготовке страны к затяжному военному конфликту Финляндия начала подготовку к затяжному военному конфликту, об этом заявил глава Минобороны страны Антти Хяккянен.
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