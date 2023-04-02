Французы пришли в ярость из-за новых трат ЕС на Украину: "Верните деньги!"

Читатели Le Figaro раскритиковали идею предоставить Киеву бронетранспортёры Rosomak за счёт средств европейских странНекоторое время назад стало известно, что власти Украины попросил Польшу поставить ей многоцелевые бронетранспортёры Rosomak.
Читатели Le Figaro раскритиковали идею предоставить Киеву бронетранспортёры Rosomak за счёт средств европейских странНекоторое время назад стало известно, что власти Украины попросил Польшу поставить ей многоцелевые бронетранспортёры Rosomak.
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