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Французы пришли в ярость из-за новых трат ЕС на Украину: "Верните деньги!"

Французы пришли в ярость из-за новых трат ЕС на Украину: "Верните деньги!"

Читатели Le Figaro раскритиковали идею предоставить Киеву бронетранспортёры Rosomak за счёт средств европейских странНекоторое время назад стало известно, что власти Украины попросил Польшу поставить ей многоцелевые бронетранспортёры Rosomak.

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