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Zero Hedge

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After Huge Elction Defeat, Top CDU Politician Demands First Steps Towards AfD Ban

After Huge Elction Defeat, Top CDU Politician Demands First Steps Towards AfD Ban

After Huge Elction Defeat, Top CDU Politician Demands First Steps Towards AfD Ban Via Remix News, After a historic democratic victory for the Alternative for Germany (AfD) in the eastern German state of Saxony-Anhalt, a top Christian Democrat (CDU) politician, Hendrik Wüst, is now calling for the first concrete steps towards a possible ban of the AfD party.

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