After Huge Elction Defeat, Top CDU Politician Demands First Steps Towards AfD Ban Via Remix News, After a historic democratic victory for the Alternative for Germany (AfD) in the eastern German state of Saxony-Anhalt, a top Christian Democrat (CDU) politician, Hendrik Wüst, is now calling for the first concrete steps towards a possible ban of the AfD party.
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