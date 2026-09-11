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Жительница Ярославля за букет цветов отдала почти полмиллиона рублей

Жительница Ярославля за букет цветов отдала почти полмиллиона рублей

22-летняя жительница Ярославля попалась на уловки мошенников и перевела им почти полмиллиона рублей. Девушке пришло сообщение от «службы доставки цветов».

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