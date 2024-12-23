Аллерголог Меметова: после переедания у человека могут опухнуть горло и губы

Переедание в новогодние праздники, среди прочего, грозит человеку аллергической реакцией, которую запускает иммунная система при попадании в организм потенциально опасного продукта в чрезмерном количестве.
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