Афросоюз: разорвет ли Буркина-Фасо дипотношения с Украиной

Буркина-Фасо может разорвать дипломатические отношения с Украиной вслед за Нигером и Мали — этого требует логика оборонного и экономического союза трех африканских государств, говорят «Известиям» буркинийские эксперты.
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