Lrytas: Литва вернула россиянина после пересечения Немана

68-летний русский переплыл Неман с целью получить политубежище в Литве. Мужчину задержали 17 сентября, однако спустя пять часов, после оценки пограничниками и отсутствия оснований считать его уязвимым, он был возвращён в Калининградскую область.
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