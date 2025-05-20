Отделка фасадов под ключ (частный сектор) в Макеевке - Договорная

Профессиональные фасадные работы по выгодным ценам (указаны цены не на все виды работ): -Грунтовка поверхности (1 слой), от 150 м² -Монтаж штукатурной сетки металической на стены, от 300 м² -Штукатурка стен с установкой маяков (до 25 мм), от 800 м² -Монтаж теплоизоляционных плит 50 мм без клея (пеноплэкс, пенопласт) + дюбелирование (по плоскости), от 300 м² -Монтаж теплоизоляционных плит 50 мм на клей (пеноплэкс, пенопласт) + дюбелирование (по плоскости), от 500 м² -Монтаж фасадного перфорированного уголка с сеткой (оцинкованый, пластиковый), от 200 м/п -Армирование подготовленной поверхности (штукатурка) фасадной стеклосеткой с перетиркой клеем, от 700 м² -Армирование подготовленной поверхности (пеноплэкс, пенопласт) фасадной стеклосеткой с перетиркой клеем, от 700 м² -Армирование неподготовленной поверхности (с перепадами) фасадной стеклосеткой с перетиркой клеем, от 900 м² -Покраска фасадной краской (2 слоя), от 400 м² -Покраска фасадной краской по декоративной штукатурке (2 слоя), от 500 м² Допработы: -Установка строительных лесов 150 м² П.