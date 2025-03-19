Владимир Алтайцев

великие лидеры объединились ради всеобщего блага" Да неужто правда? Ага, щщщщщщщщщас, так тебе пиндос правду скажет. В глазах пиндоса,Виткова, предки которого из России, как и у Шагала и прочих рабиновиичей, благо это лишь тогда, когда есть выгода только США, которым плевать на весь мир.Для России в таком случае лишь беды и позор.А итогом этого позорного 30-дневного мира будет насыщение Украины оружием с Запада и дронами с Китая., которые мы все увидим, как они тысячными косяками полетят на нашу страну. Так что этой сделке имя есть Минск-3.