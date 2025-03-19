Спецпосланник США Стив Уиткофф, упоминая телефонный разговор Трампа и Путина, заявил, что два великих лидера объединились ради блага человечества.
Уиткофф о разговоре РФ и США: великие лидеры объединились ради всеобщего блага
Комментарии
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VC
Vasilii Chitin
Договорились о прекращении огня. А ещё Трамп заявил, что тема прекращения военной помощи Украине вообще не затрагивалась. Значит, накачают спокойно оружием, и, долго такое перемирие продлится?
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16 час.
Владимир Алтайцев
великие лидеры объединились ради всеобщего блага" Да неужто правда? Ага, щщщщщщщщщас, так тебе пиндос правду скажет. В глазах пиндоса,Виткова, предки которого из России, как и у Шагала и прочих рабиновиичей, благо это лишь тогда, когда есть выгода только США, которым плевать на весь мир.Для России в таком случае лишь беды и позор.А итогом этого позорного 30-дневного мира будет насыщение Украины оружием с Запада и дронами с Китая., которые мы все увидим, как они тысячными косяками полетят на нашу страну. Так что этой сделке имя есть Минск-3.
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14 час.
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