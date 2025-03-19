Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Уиткофф о разговоре РФ и США: великие лидеры объединились ради всеобщего блага

Уиткофф о разговоре РФ и США: великие лидеры объединились ради всеобщего блага

Спецпосланник США Стив Уиткофф, упоминая телефонный разговор Трампа и Путина, заявил, что два великих лидера объединились ради блага человечества.

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Комментарии
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VC
Vasilii Chitin
Договорились о прекращении огня. А ещё Трамп заявил, что тема прекращения военной помощи Украине вообще не затрагивалась. Значит, накачают спокойно оружием, и, долго такое перемирие продлится?
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16 час.
Владимир Алтайцев
великие лидеры объединились ради всеобщего блага&quot;  Да  неужто  правда?  Ага, щщщщщщщщщас, так  тебе  пиндос  правду  скажет. В  глазах  пиндоса,Виткова, предки  которого из  России, как и у Шагала и прочих рабиновиичей, благо  это лишь тогда, когда  есть выгода  только  США, которым  плевать на весь  мир.Для  России в таком случае  лишь беды  и позор.А  итогом  этого позорного  30-дневного мира будет насыщение  Украины  оружием с  Запада  и дронами с Китая., которые  мы  все  увидим, как они  тысячными  косяками полетят  на  нашу  страну. Так что  этой  сделке имя  есть Минск-3.
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14 час.
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