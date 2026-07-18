Госсекретарь Союзного государства заявил об отсутствии славянского единства

ВИТЕБСК /Белоруссия/, 18 июля. /ТАСС/. Государственный секретарь Союзного государства (СГ) Сергей Глазьев с сожалением констатировал, что славянского единства пока нет, украинцы из-за политических репрессий со стороны Киева не могут приехать в Витебск на фестиваль "Славянский базар".