Маркетолог поделилась уловками для экономии на Новый год

Для экономии на новогоднем застолье маркетолог Ольга Кожуро в разговоре с «Лентой.ру» рекомендовала комбинировать два подхода: покупать продукты заранее, а также не забывать отслеживать акции в магазинах.
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