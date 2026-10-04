«Я не мог пройти мимо»: Ветеран СВО и чемпион по боксу спас женщин от рецидивиста с ножом — и сам оказался под следствием

Илья Москвин. Эта история началась еще весной во Владикавказе. Но точка в ней не поставлена до сих пор: общественный резонанс не утихает, а правовая оценка действий участников продолжается.
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Был бы на месте Беликова незаменимый специалист, его бы наградили.
У нас даже полицейские не применяют оружие в таких случаях. Боятся ответственности. А Беликов молодец, герой!
Таких тварей нужно стрелять « при попытке к бегству», чтобы у нормальных людей не было проблем.
В сша этого ублюдка..просто пристрелили НАХххх...Если бы увидили его с ножом....Там это норма...У нас же ИДИОТИЗМ...