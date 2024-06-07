Лидеру группировки АУЕ в Приморском крае предъявлено обвинение

В Приморском крае предъявлено обвинение 45-летнему Вадиму Бойченко, который занимал высокое положение в преступной иерархии и организовал деятельность запрещенной экстремистской организации "Движение АУЕ".
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