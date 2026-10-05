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Маша Милаш и The Hatters представили динамичный поп-рок гимн ко Дню учителя

Маша Милаш и The Hatters представили динамичный поп-рок гимн ко Дню учителя

МОСКВА, 5 октября, ФедералПресс. Премьера музыкального клипа и трека «Учат в школе», созданного певицей Машей Милаш (MILASH) и группой The Hatters состоялась 5 октября.

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