Мировые цены на продовольствие растут третий месяц подряд – ФАО

Мировой индекс цен на продовольствие Организации Объединенных Наций вырос в мае третий месяц подряд, поскольку рост цен на зерновые и молочные продукты перевесил падение цен на сахар и растительные масла, сообщает Reuters.
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