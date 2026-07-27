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FiNE NEWS

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Захарова прокомментировала решение ЕС ввести санкции против Мединского

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова охарактеризовала введённые Европейским союзом санкции против помощника президента Владимира Мединского как политический анекдот.

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Комментарии
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ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Ну, не могут идиоты (калласс и иже с ней) спокойно смотреть на умных людей. Обидно чесслово!
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