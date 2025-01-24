Военная полиция уничтожила схрон в ДНР, где ВСУ спрятали снаряды для РСЗО

Подразделение военной полиции группировки "Юг" нашло и уничтожило в ДНР схрон ВСУ, где боевики ВСУ прятали различное вооружение, в том числе снаряды для реактивных систем залпового огня, гранаты и патроны.
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