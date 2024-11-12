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Царьград

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Снайпер одним выстрелом из тяжелой винтовки уничтожил группу бойцов ВСУ

Снайпер одним выстрелом из тяжелой винтовки уничтожил группу бойцов ВСУ

Современное снайперское вооружения позволяет работать эффективнее на более дальние расстояния.Русский снайпер одним выстрелом уничтожил целую группу украинских военных.

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