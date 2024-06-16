Принцесса Шарлотта сделала замечание принцу Луи на балконе Букингемского дворца

Принцесса Шарлотта сделала замечание принцу Луи на публике. Об этом сообщает издание Page Six. 15 июня Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе с детьми приняли участие в праздничном мероприятии Trooping the Colour, приуроченном ко дню рождения Карла III.