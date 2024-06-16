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Принцесса Шарлотта сделала замечание принцу Луи на балконе Букингемского дворца

Принцесса Шарлотта сделала замечание принцу Луи на балконе Букингемского дворца

Принцесса Шарлотта сделала замечание принцу Луи на публике. Об этом сообщает издание Page Six. 15 июня Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе с детьми приняли участие в праздничном мероприятии Trooping the Colour, приуроченном ко дню рождения Карла III.

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