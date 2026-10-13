В Нижнем Новгороде 15 октября перекроют 4 улицы в Канавине

15 октября в Канавинском районе Нижнего Новгорода введут временные ограничения движения сразу на нескольких участках: улицы Алеши Пешкова и Даля будут закрыты с 00:01 до 15:00, а Канавинская и еще один отрезок Даля — до 19:00.
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