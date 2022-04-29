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Константин Богомолов развеял слухи о его разводе с Ксенией Собчак

Константин Богомолов развеял слухи о его разводе с Ксенией Собчак

На днях режиссер опубликовал пост, в котором четко выразил свое отношение к супруге. Фото: из открытых источников В последнее время Ксения Собчак и Константин Богомолов редки были вместе, что породило множество слухов о их возможном разводе.

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