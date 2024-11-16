Скончался премьер Мариинки Шкляров: биография, причина смерти, зависимость

Премьер балета Мариинского театра Владимир Шкляров умер в возрасте 39 лет. Как стало известно от представителей Следственного комитета в Санкт-Петербурге, его смерть наступила в результате падения с высоты.
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