Мировое обозрение

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Кто пишет правила?

Кто пишет правила?

На Соломоновых Островах порядок будет не американский, а китайский Почему войну за мировое доминирование США «повесили» на своего самого недееспособного президента? Одна из составляющих ответа – активный процесс подготовки к этой войне, начавшийся с заявления Барака Обамы в мае 2016 года: «Америка должна писать правила.

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