Криптовалюта Pyth Network (PYTH) подешевела за сутки на 8,56%, опустившись до $0,0771. Актив продолжает снижаться и торгуется ниже краткосрочных и среднесрочных скользящих средних, хотя цена по-прежнему находится выше долгосрочного ориентира.