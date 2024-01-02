Ресторатор Васильчук выступил в поддержку решения Владимира Путина о выдвижении на выборы

Выборы президента пройдут в марте 2024 года О поддержке выдвижения кандидатуры Владимира Путина на предстоящих выборах президента России журналистам АГН «Москва» рассказал столичный ресторатор Алексей Васильчук.
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