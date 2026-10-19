17 октября в киноцентре "Октябрь" состоялась премьера документального фильма "Четыре жизни Петра Мамонова" режиссёра Павла Лунгина, которую посетили Ксения Собчак с супругом Константином Богомоловым, Владимир Познер с женой Надеждой Соловьёвой, Ирина Хакамада, Дмитрий Дибров, Анна Исаева, Александр Скляр, Ксения Суркова и другие.