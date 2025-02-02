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Три украинских БПЛА уничтожили над Белгородской, Курской и Ростовской областями

Три украинских БПЛА уничтожили над Белгородской, Курской и Ростовской областями

ТАСС/Николай Гынгазов Средства противовоздушной обороны за час уничтожили три украинских беспилотника над территориями Курской, Белгородской и Ростовской областей, сообщили 2 февраля в Министерстве обороны России.

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