Три украинских БПЛА уничтожили над Белгородской, Курской и Ростовской областями

ТАСС/Николай Гынгазов Средства противовоздушной обороны за час уничтожили три украинских беспилотника над территориями Курской, Белгородской и Ростовской областей, сообщили 2 февраля в Министерстве обороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии