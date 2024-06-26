МО РФ сообщило об уничтожении опорного пункта ВСУ на Ореховском участке

Разведывательное подразделение десанта Вооружённых сил Российской Федерации применило бронемашины БМД-4М для того, чтобы разрушить опорник ВС киевского режима на Ореховском участке линии боевого соприкосновения.
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