Лавров считает, что Европа готовится к новой войне: заявление главы МИД РФ на Анталийском дипфоруме

АНТАЛЬЯ, 12 апреля, ФедералПресс. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал ряд важных заявлений на Анталийском дипломатическом форуме, касающихся перспектив урегулирования украинского кризиса и отношений с США.
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