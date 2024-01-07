Сестра Ким Чен Ына предупредила Сеул, что армия КНДР «сняла предохранитель»

Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон предупредила, что вооруженные силы Северной Кореи уже «сняли предохранитель», поэтому любая ошибка южнокорейских военных может поставить под угрозу Сеул, где проживает 10 млн человек.
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