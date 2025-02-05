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Московский комсомолец в Израиле

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Трамп на встречу с Нетаниягу пришел с готовыми указами по Ирану и Газе

Трамп на встречу с Нетаниягу пришел с готовыми указами по Ирану и Газе

Накануне встречи с Биньямином Натаниягу, в Белом доме сегодня состоялось знаковое событие: президент США Дональд Трамп подписал несколько важных исполнительных указов, которые могут существенно повлиять на международную политику и внутренние дела страны.

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