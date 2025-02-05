Трамп на встречу с Нетаниягу пришел с готовыми указами по Ирану и Газе

Накануне встречи с Биньямином Натаниягу, в Белом доме сегодня состоялось знаковое событие: президент США Дональд Трамп подписал несколько важных исполнительных указов, которые могут существенно повлиять на международную политику и внутренние дела страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)