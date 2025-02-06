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Германия не доказала причастность России к диверсиям с монтажной пеной

Германия не доказала причастность России к диверсиям с монтажной пеной

У министерства внутренних дел ФРГ нет доказательств причастности спецслужб России к инцидентам на территории Германии, в ходе которых злоумышленники залили монтажной пеной выхлопные трубы сотен автомобилей.

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